2026年5月23日、東京都渋谷区の国学院大博物館で開催中の特別展「日本・ベルギー修好160周年記念−美と知の交流の軌跡−」を鑑賞された秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さま。【写真】悠仁さまと特別展を訪問された佳子さまの全身姿を見る。ほか、5万9400円カメリアワンピをお召しになった姿も。明治天皇がベルギーへ寄贈した花瓶と文箱の展示があり、佳子さまは青の花模様が絵付けされた花瓶を見て「色がすてきですね」