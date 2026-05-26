2026年5月23日、東京都渋谷区の国学院大博物館で開催中の特別展「日本・ベルギー修好160周年記念−美と知の交流の軌跡−」を鑑賞された秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さま。

【写真】悠仁さまと特別展を訪問された佳子さまの全身姿を見る。ほか、5万9400円カメリアワンピをお召しになった姿も。

明治天皇がベルギーへ寄贈した花瓶と文箱の展示があり、佳子さまは青の花模様が絵付けされた花瓶を見て「色がすてきですね」と話された。

この日、佳子さまはノーカラーの白いパンツスーツを選ばれ、ターコイズブルーのイヤリングやバッグ、ヒールを合わせられていた。

ネットでは、佳子さまのコーデと青と白の花瓶の色合いが似ているため、意識しているのではないかと推測する投稿も見られたが、この白のスーツとターコイズブルーの組み合わせは、2024年5月にギリシャを訪問された際にもお召しになっている。

膨張色としても知られる白だが、パンツのストレートラインと、胸元のV字が全体をすっきり見せている。

爽やかな白に、鮮やかなターコイズブルーを差し色として加えることで、清涼感がプラス。小物を同系色でそろえることで初夏らしい軽やかさが際立ち、白の持つ上品さを引き立てながら、ほどよいアクセントとなっていた。

白の上品さを活かしながら、初夏らしい軽やかさも感じさせるコーディネートだった。