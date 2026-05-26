アメリカ軍岩国基地では25日、通常の運用時間外となる午後11時以降に空母艦載機の着陸が確認されました。着艦資格取得訓練＝CQによるものとみられます。岩国市によりますと25日午後11時46分ごろ、空母艦載機FA18とみられる1機が岩国基地に着陸したということです。空母艦載機部隊は現在空母に着艦する資格を得るためのCQと呼ばれる訓練を行っています。期間中は空母艦載機が空母と岩国基地を行き来するため午後11時までとなってい