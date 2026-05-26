2024年4月、北海道旭川市で内田梨瑚被告（23）が女子高校生Aさん（当時17歳）を吊り橋「神居大橋」から転落させ、殺害されたとされる事件の初公判が5月25日に開かれた。【写真を見る】「ラーメンすする写真アップ」でキレた内田被告が自撮りする様子。不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでのツーショット写真内田被告は、AさんがSNS上に転載した写真を巡って激怒。Aさんを車内に監禁し車で連れまわしたのち、現場となった吊