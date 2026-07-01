アメリカ政府のデータ収集要求には「一線を越えた」と激怒し、プライバシー保護を声高に叫んできたFacebook（現Meta）のマーク・ザッカーバーグCEO。しかし、世界最大の市場である「中国進出」の前に、その理念はあっさりと捨て去られていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）Facebookは中国の投資会社と結託。中国政府の検閲を支援するため、特定のコンテンツを削除する「緊急スイッチ」や「顔認識ツール」を開発し、なん