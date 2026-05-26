6月11日に開幕するW杯北中米3か国大会に向け、5月15日に日本代表メンバー26人が発表された。直前の5月9日に左太ももを負傷して全治2か月となった三笘薫（29、ブライトン）は選外となったが、森保一監督は会見で「優勝の目標に変わりはない」と力を込めた。【写真】2022年のサッカーW杯。日本が熱狂した「三苫の1ミリ」とはいえ、4年前のカタール大会のスペイン戦でゴールラインのギリギリから折り返して決勝点をアシストした「