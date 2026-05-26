近頃、有名芸能人の"二世"の活躍が目立っているという。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、令和の時代に輝く"二世"について分析します。【写真を見る】本木雅弘（60）と内田也哉子（50）の長男・UTA「二世」が上乗せられ、さらなるニュースとなることも先日、試写会で見た「新しい地図」の稲垣吾郎さん（52才）、草なぎ剛さん（51才）、香取慎吾さん（49才）がトリプル主演の映画『バナ穴 BANA_ANA』（初夏公開予定）