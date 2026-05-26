東京大学の学園祭「五月祭」で予定されていた参政党代表・神谷宗幣氏の講演が、爆破予告によって中止に追い込まれた。混乱に包まれた構内には、5か月間、党員として活動したジャーナリストの横田増生氏が居合わせた。潜入記者が見た事件の真相と、直後の参政党の臨時会見で起きた騒動をレポートする。（本文中敬称略）【前後編の前編】【相関図】講演会に神谷宗幣氏を招いたのは「右合の衆」、当日座り込みをしていたのは学外有