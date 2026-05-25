当時17歳の女子高校生Aさんが北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落し、溺死した事件。殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）の公判が5月25日より旭川地裁で始まった。 【写真を見る】内田梨瑚被告と有名ラッパーの2ショット。他、不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでの写真なども内田被告は2024年4月、被害者であるAさんを連れまわし、全裸にして動画撮影した上で死亡させたとみられている。全国