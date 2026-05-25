当時17歳の女子高校生Aさんが北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落し、溺死した事件。殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）の公判が5月25日より旭川地裁で始まった。

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内田被告は2024年4月、被害者であるAさんを連れまわし、全裸にして動画撮影した上で死亡させたとみられている。全国紙の社会部記者が事件の経緯を解説する。

「事件の発端となったのは、Aさんが内田被告の写った画像データをSNSに無断で投稿したことでした。それに腹を立てた内田被告は、10代の少年らと共謀して、Aさんを軽自動車に乗せて監禁。

Aさんは暴行され、衣服を脱がされた状態で土下座させられた上、橋の欄干に座らされた。内田被告らはそうした様子を動画で撮影し、挙句にAさんは川へ転落しました」

事件から2年経ち、ついに迎えた公判当日──。内田被告は、白いワイシャツに黒いズボン、髪を後頭部で一つにまとめた装いで入廷した。顔にはマスクをつけているが、疲れた表情を浮かべているのがわかる。張り詰めた空気のなか、弁護人の横に座った。

裁判が開廷し、証言席に立つよう促されると、内田被告はマスクを取り、傍聴席の遺族に向かって深く頭を下げた。証言席では、まず「内田梨瑚です。平成14年10月8日生まれです」と名乗り、裁判長に本籍地などを確認されると、「はい」と答えた。終始弱々しい声で、傍聴席にもわずかに聞こえる程度の声量だった。

検察側が「殺意をもって、Ａを欄干に座らせ、『落ちろ』『死ねや』と言うなどして、神居大橋からその直下を流れる石狩川に転落させた」などと起訴状を読み上げた後、裁判長は、「何か言いたいことはありますか？」と内田被告に確認した。

すると内田被告は、「私に殺意はなく、橋から落としてもいません。その他については、弁護人にお任せします」と答えた。

その後、弁護人は、「監禁そのものに争いはありません。不同意わいせつ罪の成立に争いはありません」と認めつつ、「不同意わいせつ致死については、わいせつ行為と死亡の因果関係を争います。また、殺人行為はなかったとみているため、殺人罪は成立しないと」などと述べた。

内田被告側の弁護人は、公判直前のメディア対応などから、殺人の実行行為を否定する方針を取ることが予想されていた。前出の全国紙記者が語る。

「内田被告側の弁護士は、各メディアの取材に対し、『（被害者から）受け取った4000円と被害者の携帯電話を置いて立ち去っている。それは殺意がなかった一つの証拠』などと語っていました。

"殺意の有無"が裁判の大きな争点となりそうです。ただ、共犯とされる小西優花受刑者（21）は、内田被告と同じく殺人、不同意わいせつ致死、監禁で起訴され、すでに懲役23年の有罪判決が出ています」

小西受刑者の公判で、検察側の証人として出廷した際、内田被告は、裁判長から偽りを述べないと誓う"宣誓"を求められるも、自身の公判を控えていることを理由に「（宣誓）しないです」と拒否し、わずか5分で退廷した。

小西受刑者は、自身の公判で、「（橋の上で被害者を）最後に押したのは梨瑚さんです」「梨瑚さんも真実を話してほしい」と証言していた。

検察側と真っ向から食い違う内田被告の主張。公判で真実を明らかにすることが、Aさんの鎮魂にも繋がるはずだ。