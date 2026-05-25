25日午前8時半ごろの新潟市中央区の様子です。画面の半分が真っ白で、朱鷺メッセがほとんど見えなくなっています。 25日朝、新潟地方気象台は中越・下越・佐渡に濃霧注意報を発表しました。県内は、昨日の午前中に雨が降ったこともあり、25日(月)も地上付近の空気には水蒸気がたっぷりと含まれていました。そして、25日(月)朝はその空気が冷たい海面上に移動したことで水蒸気が凝結し、霧が発生したと見られます。 これ