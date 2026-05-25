25日(月)は広く晴れましたが、一部で濃い霧の出たところがありました。さて、26日(火)も晴れる時間が長くなりそうです。 ◆26日(火)午前9時の予想天気図 本州付近は、西に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。このため、県内は26日(火)も広く晴れる見込みです。ただ、26日(火)午前中も霧が出て見通しが悪くなるところがありそうなのでご注意ください。 そして、26日(火)は今日より暑さが増す見込みです。 ◆26日