25日(月)は広く晴れましたが、一部で濃い霧の出たところがありました。さて、26日(火)も晴れる時間が長くなりそうです。



◆26日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は、西に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。このため、県内は26日(火)も広く晴れる見込みです。ただ、26日(火)午前中も霧が出て見通しが悪くなるところがありそうなのでご注意ください。



そして、26日(火)は今日より暑さが増す見込みです。



◆26日(火)の予想最高気温

長岡市や阿賀町で28℃まで気温が上がるでしょう。そのほかは26℃前後の予想で、広く7月並みの暑さになりそうです。湿気も多くなってムシ暑くなりそうです。熱中症に一層の注意をしてください。



ただ、日差しは一旦26日(火)までとなりそうです。



◆週間予報

26日(火)は晴れて暑くなりますが、27日(水)からはしばらく天気がぐずつきそうです。27日(水)は曇りマークですが、午後は所々でにわか雨の可能性があります。



そして、28日(木)と29日(金)は断続的に雨の降り方が強まって大雨となるところもありそうです。最新の気象情報を確認するようにしてください。