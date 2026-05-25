明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、23日にホームで愛媛FCと対戦。最終節を勝利で飾り、地区2位を確定させました。 ホーム6連勝中のアルビ、レギュラーシーズン最終節で愛媛FCと対戦しました。この試合もホームで強さを見せます。まずは後半15分、藤原のクロスから加藤！加藤がアルビ加入後初ゴールで先制点を奪います。さらに33分、笠井の今シーズン3ゴ&