【サッカー｜アルビ】加藤＆笠井がゴール！破竹のホーム7連勝で地区2位【新潟】
明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、23日にホームで愛媛FCと対戦。最終節を勝利で飾り、地区2位を確定させました。
ホーム6連勝中のアルビ、レギュラーシーズン最終節で愛媛FCと対戦しました。この試合もホームで強さを見せます。まずは後半15分、藤原のクロスから加藤！加藤がアルビ加入後初ゴールで先制点を奪います。さらに33分、笠井の今シーズン3ゴール目で追加点。その後、オウンゴールで失点したものの2－1で勝利。
これでホームは破竹の7連勝、地区2位を確定させました。
■船越優蔵監督(48)
「ここが他のチームからすれば、難攻不落なスタジアムになってきている。このまま続けていきたい。」
■野澤洋輔社長(46)
「未知のシーズンのその先にある『J1』へ。さらにギアを上げて挑み続けます。本日もご来場ありがとうございました。」
そして、24日に行われた『サンクスフェスタ2026』。
約3600人のサポーターが訪れ、トークショーやクイズコーナーなど様々な催しを通じて交流を深めました。
■サポーター
「色々な選手と触れ合えて楽しかった。」
「選手の(試合とは違う)知らないところとか知れて楽しかった。」
「(Q.どんな声をかけた？)『大好きです頑張ってください』と応援のメッセージを言いました。」
選手たちは激励の声を受け、今週から始まるプレーオフラウンドに向け決意を新たにしました。
■FW 若月大和選手(24)
「みんな『大好きです』とか、それぞれの思いを口にしてくれてすごく応援されているなと実感した。」
■MF 笠井佳祐選手(23)
「昨日ゴールを取ったので『ありがとう』『頑張ってね』という言葉が多かったが、他の試合では決められていないので優しいと思う。本当は『もっと決めろよ』『もっと決めてください』という言葉でもおかしくない中、気持ちを与えてくれるような言葉・声がけをしてくれるので、ピッチでしか恩返しできないので結果として返したい。」
今週からプレーオフが始まります。アルビは各地区の2位同士と戦いますが第1戦は30日(土)に鹿児島と、勝利すれば来週第2戦で秋田と札幌の勝者と戦います。第2戦は勝ち点が多いチームのホーム開催となるため、札幌が勝てばビッグスワンで、秋田が勝てば勝ち点で並ぶものの得失点で上回る秋田のホームで開催することになります。一発勝負のプレーオフラウンド。有終の美で特別リーグを締めくくってもらいたい。
ホーム6連勝中のアルビ、レギュラーシーズン最終節で愛媛FCと対戦しました。この試合もホームで強さを見せます。まずは後半15分、藤原のクロスから加藤！加藤がアルビ加入後初ゴールで先制点を奪います。さらに33分、笠井の今シーズン3ゴール目で追加点。その後、オウンゴールで失点したものの2－1で勝利。
これでホームは破竹の7連勝、地区2位を確定させました。
■船越優蔵監督(48)
「ここが他のチームからすれば、難攻不落なスタジアムになってきている。このまま続けていきたい。」
■野澤洋輔社長(46)
「未知のシーズンのその先にある『J1』へ。さらにギアを上げて挑み続けます。本日もご来場ありがとうございました。」
約3600人のサポーターが訪れ、トークショーやクイズコーナーなど様々な催しを通じて交流を深めました。
■サポーター
「色々な選手と触れ合えて楽しかった。」
「選手の(試合とは違う)知らないところとか知れて楽しかった。」
「(Q.どんな声をかけた？)『大好きです頑張ってください』と応援のメッセージを言いました。」
選手たちは激励の声を受け、今週から始まるプレーオフラウンドに向け決意を新たにしました。
■FW 若月大和選手(24)
「みんな『大好きです』とか、それぞれの思いを口にしてくれてすごく応援されているなと実感した。」
■MF 笠井佳祐選手(23)
「昨日ゴールを取ったので『ありがとう』『頑張ってね』という言葉が多かったが、他の試合では決められていないので優しいと思う。本当は『もっと決めろよ』『もっと決めてください』という言葉でもおかしくない中、気持ちを与えてくれるような言葉・声がけをしてくれるので、ピッチでしか恩返しできないので結果として返したい。」
今週からプレーオフが始まります。アルビは各地区の2位同士と戦いますが第1戦は30日(土)に鹿児島と、勝利すれば来週第2戦で秋田と札幌の勝者と戦います。第2戦は勝ち点が多いチームのホーム開催となるため、札幌が勝てばビッグスワンで、秋田が勝てば勝ち点で並ぶものの得失点で上回る秋田のホームで開催することになります。一発勝負のプレーオフラウンド。有終の美で特別リーグを締めくくってもらいたい。