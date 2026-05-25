これからの気象情報です。 26日(火)は、一段と暑さが増す見込みです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の沿岸部と佐渡に濃霧注意報が発表されています。 ◆5月26日(火)の天気 ・上越地方 朝から広い範囲で晴れるでしょう。 日中の気温は、今日より3℃ほど高くムシっとした暑さになりそうです。 ・中越地方 沿岸部では、昼ごろまで濃い霧の出るところがあるでしょう。 一方、午後はおおむね晴れる