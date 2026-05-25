これからの気象情報です。

26日(火)は、一段と暑さが増す見込みです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の沿岸部と佐渡に濃霧注意報が発表されています。



◆5月26日(火)の天気

・上越地方

朝から広い範囲で晴れるでしょう。

日中の気温は、今日より3℃ほど高くムシっとした暑さになりそうです。



・中越地方

沿岸部では、昼ごろまで濃い霧の出るところがあるでしょう。

一方、午後はおおむね晴れる見込みです。

山沿いは晴れたり曇ったりの天気ですが、日中は真夏日に迫る暑さになりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から強い日差しが照りつけるでしょう。

最高気温は28℃くらいまで上がるところが多く、7月上旬並みの暑さになりそうです。

湿度も高いため、熱中症に注意が必要です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れる時間が長くなりますが、沿岸部では午前中は霧が出て見通しの悪くなるところがあるでしょう。

昼間の気温は今日より高く、五泉市では29℃まで上がる予想です。



・下越：村上市から聖籠町

朝から青空が広がるでしょう。

ただ、沿岸部は昼ごろまで霧が出るところがありそうです。

最高気温は26℃前後のところが多く、ムシ暑くなるでしょう。



◆風と波

26日(火)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

27日(水)は雲が広がり、午後は所々で雨が降るでしょう。

28日(木)と29日(金)は断続的に雨脚が強まり、大雨となるところもありそうです。

一方、30日(土)以降は晴れて各地で7月並みの暑さになるでしょう。



26日(火)昼ごろまでは、濃い霧の出るところがありそうです。車の運転など十分にお気をつけください。