夏に向けて衣替えが進むなか、柏崎市の高校では夏用の制服としてハーフパンツが新たに導入されました。 柏崎市の新潟産業大学附属高校で生徒が試着していたのは、夏服のハーフパンツです。ハーフパンツの導入は、夏の暑さ対策や生徒の学習環境・健康面の向上を目的に2024年から検討されていました。 ■新潟産業大学附属高校 長島修教頭補佐 「この暑さのなかで教室にいてもエアコンを使っていても、