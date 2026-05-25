新潟産大附が夏服にハーフパンツ導入、暑さ対策・学習環境の向上に【新潟･柏崎市】
夏に向けて衣替えが進むなか、柏崎市の高校では夏用の制服としてハーフパンツが新たに導入されました。
柏崎市の新潟産業大学附属高校で生徒が試着していたのは、夏服のハーフパンツです。ハーフパンツの導入は、夏の暑さ対策や生徒の学習環境・健康面の向上を目的に2024年から検討されていました。
■新潟産業大学附属高校 長島修教頭補佐
「この暑さのなかで教室にいてもエアコンを使っていても、どうしても暑いと感じる生徒が多かった。他地域ではハーフパンツを導入しているところもあったので、今回の導入のきっかけになった。」
ハーフパンツは機能性だけでなく、フォーマルな学校生活にふさわしいデザインとなっています。
■植木聖生徒会長
「長ズボンだと夏はすごい蒸れるが、ハーフパンツになると通気性が良くなって過ごしやすい。(夏服を)上下ともに買いたい。」
■星野七菜副生徒会長
「女子のスカートよりも通気性があって履きやすくていいと思う。すごくシンプルでスカートが履きにくい子でも履きやすいと思う。」
ハーフパンツの制服は、6月8日から導入されます。
柏崎市の新潟産業大学附属高校で生徒が試着していたのは、夏服のハーフパンツです。ハーフパンツの導入は、夏の暑さ対策や生徒の学習環境・健康面の向上を目的に2024年から検討されていました。
■新潟産業大学附属高校 長島修教頭補佐
「この暑さのなかで教室にいてもエアコンを使っていても、どうしても暑いと感じる生徒が多かった。他地域ではハーフパンツを導入しているところもあったので、今回の導入のきっかけになった。」
ハーフパンツは機能性だけでなく、フォーマルな学校生活にふさわしいデザインとなっています。
■植木聖生徒会長
「長ズボンだと夏はすごい蒸れるが、ハーフパンツになると通気性が良くなって過ごしやすい。(夏服を)上下ともに買いたい。」
■星野七菜副生徒会長
「女子のスカートよりも通気性があって履きやすくていいと思う。すごくシンプルでスカートが履きにくい子でも履きやすいと思う。」
ハーフパンツの制服は、6月8日から導入されます。