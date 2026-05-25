夏に向けて衣替えが進むなか、柏崎市の高校では夏用の制服としてハーフパンツが新たに導入されました。



柏崎市の新潟産業大学附属高校で生徒が試着していたのは、夏服のハーフパンツです。ハーフパンツの導入は、夏の暑さ対策や生徒の学習環境・健康面の向上を目的に2024年から検討されていました。



■新潟産業大学附属高校 長島修教頭補佐

「この暑さのなかで教室にいてもエアコンを使っていても、どうしても暑いと感じる生徒が多かった。他地域ではハーフパンツを導入しているところもあったので、今回の導入のきっかけになった。」



ハーフパンツは機能性だけでなく、フォーマルな学校生活にふさわしいデザインとなっています。



■植木聖生徒会長

「長ズボンだと夏はすごい蒸れるが、ハーフパンツになると通気性が良くなって過ごしやすい。(夏服を)上下ともに買いたい。」



■星野七菜副生徒会長

「女子のスカートよりも通気性があって履きやすくていいと思う。すごくシンプルでスカートが履きにくい子でも履きやすいと思う。」



ハーフパンツの制服は、6月8日から導入されます。