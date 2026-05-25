バハマ船籍の豪華客船『クリスタル シンフォニー』が県内に初めて寄港し、船内が公開されました。 ■入澤芽生記者 「今朝、クリスタル シンフォニーが新潟東港に着きました。約600人が乗船していて、多くの人が朝から観光に出かけています。」 バハマ船籍のクリスタル シンフォニーは、全長約240m・総重量5万1000tのぜいたくなつくりが特徴の豪華客船です。5月20日に東京を出発し、韓国・仁川に向か