（新静岡セノバ前から中継佐藤優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（佐藤優里 アナウンサー）ここからは静岡こんだて予報です。このコーナーはスーパーで聞いたお買い得な野菜を値段と簡単レシピとともにご紹介します。お話を伺ったのは、こちらフードマーケットマム 青果担当の梶山さんです。そしておすすめ食材がこちらです。タマネギなんですよ。（松浦 悠真 気象予