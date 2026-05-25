（新静岡セノバ前から中継 佐藤優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（佐藤優里 アナウンサー）

ここからは静岡こんだて予報です。このコーナーはスーパーで聞いたお買い得な野菜を値段と簡単レシピとともにご紹介します。お話を伺ったのは、こちらフードマーケットマム 青果担当の梶山さんです。そしておすすめ食材がこちらです。タマネギなんですよ。





（松浦 悠真 気象予報士）タマネギいろんな料理に使えますからね。（佐藤優里 アナウンサー）常備菜としてもとっても便利なんですが、こちら先週に比べておよそ3割ほど安くなっているんです。その理由が各産地の出荷が増加したことが理由となっています。それでは販売価格見ていきましょう。最新の販売価格がフードマーケットマムで170円。これ1ネット3個入りですからかなりお得になっていますよね。それではレシピはこちらです。皮いらず玉ねぎのシューマイ風。もうぱっと見シューマイにしか見えないですよね。（松浦 悠真 気象予報士）皮ないんですね。（佐藤優里 アナウンサー）そうなんですよ材料も少なくいただきます。それでは、作り方ご覧ください。・皮いらず玉ねぎのシューマイ風

（佐藤優里 アナウンサー）

玉ねぎは粗みじん切りにしてください。そして玉ねぎ鶏ひき肉調味料を入れて混ぜて、12等分にしてラップに乗せたら1つずつグリーンピースを乗せていって巾着状に包みます。最後耐熱皿にクッキングシートを敷いて並べてからラップをして、600ワットで7分加熱して完成です。

（佐藤優里 アナウンサー）

本当にシューマイにしか見えないですが、召し上がってください。



（スタジオ出演者 試食）



（佐藤優里 アナウンサー）

ぜひ皆さんも作ってみてください。以上、「しずおか献立予報」でした。



