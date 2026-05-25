今静岡で大注目のエリアが！新東名の開通を目前に、新施設が続々と誕生している「御殿場・小山エリア」。中でも急速に開発されているのが、「富士スピードウェイ」を中心とした、「富士モータースポーツフォレスト」。ミシュランが認めたホテルや、モータースポーツのミュージアムなど大自然の中の一大リゾートとして注目されていますが、そこに、グルメや癒しを追求した複