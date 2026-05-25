今静岡で大注目のエリアが！新東名の開通を目前に、新施設が続々と誕生している「御殿場・小山エリア」。中でも急速に開発されているのが、「富士スピードウェイ」を中心とした、「富士モータースポーツフォレスト」。



ミシュランが認めたホテルや、モータースポーツのミュージアムなど大自然の中の一大リゾートとして注目されていますが、そこに、グルメや癒しを追求した複合施設が新たにオープン予定なのです。





それが「富士モータースポーツフォレストテラス」。新たなホテルや温泉施設なども誕生予定ですが、先行オープンするのがバラエティー豊かなグルメエリア。2025年末に鳥海さん、久保ひとみさん、津川さんが建設中の施設を一足先に見学させてもらいましたが、そこがついに来週6月5日･金曜日にオープンすることになったのです。そこには、県内初出店を含む4店舗の飲食店が。さらに最近急増しているペットとの旅行にうれしい店も！？メディア初公開。2026年大注目の新しい観光施設を旅のプロ・鳥海さんが大調査してきました。今回は、このの施設の仕掛け人・渡辺さんの案内で注目施設の全貌に迫ります。（コメンテーター 航空旅行アナリスト 鳥海高太朗 氏）（トヨタ不動産 渡辺 英一 さん）まずは、東京・中目黒からやってきた大人気ベーカリー。（トヨタ不動産 渡辺 英一 さん）「こちらがTRASPARENTE Celeste（トラスパレンテ セレステ）です」。トラスパレンテは全国に13店舗を展開する人気のベーカリー。前回取材させていただいた時には工事中の店で、東京から運んでくれたパンを試食させてもらいました。（鳥海高太朗 氏）「お久しぶりです」（トラスパレンテ セレステ 森 直史 さん）「お久しぶりです」地元静岡の食材を使ったこの店限定の「フレンチトーストプレート」とは？（試食）他にも御殿場が詰まった一品もあるんです。それが、「御殿場野菜とビアインケン」。（試食）続いては静岡初出店の「茶楼KISURIN」。東京の青山や赤坂で長年愛される人気中華料理店「希須林（キスリン）」が手掛ける店です。こちらでは「希須林（キスリン）」を代表するメニューがいただけるということで…。（茶楼キスリン 小森 祐哉 さん ）「おまたせしました。『茶楼 担々麺』です」（試食）さらに、東京では食べられない、この店のためだけにつくられたメニューが。その驚きの料理とは？（茶楼キスリン 小森 祐哉 さん ）「おまたせしました。『富士山御殿どりの油淋鶏』です」（試食）（トヨタ不動産 渡辺 英一 さん）「続いては、こちらです。『豊洲まぐろ問屋 虎市』さんです」注目の3店舗目は「豊洲まぐろ問屋 虎市」。100年以上の歴史がある豊洲市場の仲卸「稲良商店」が厳選したマグロを堪能できる店です。…外国人観光客にもオススメの厳選マグログルメとは？（豊洲まぐろ問屋 虎市 遠藤 絵里香 さん）「大変おまたせしました『南まぐろのばらちらしランチ』です」（試食）ほかにも、本まぐろと南まぐろの食べ比べ重もあり、豊洲市場の仲卸ならではの贅沢な一品が味わえます。（トヨタ不動産 渡辺 英一 さん）「こちらの施設は、ドッグフレンドリーをコンセプトにしていますので、全店舗、レストランの4店舗ですね、テラス席を備えていまして、リードフックを付けて、ワンちゃんと一緒にお食事ができる…」こちらの施設は、ペット連れの観光客が増えていることに対応してドッグサービスの店もあるんです。ここでは広々とした犬用の個室があり、一時預かりしてもらえるほか、さらにすごいサービスも…。（鳥海高太朗 氏）「お風呂ですか？」（ペトリート 田代 実海 さん）「炭酸マイクロバブルが使えるお風呂になります。毛の奥まで入っていって毛穴の奥の汚れまでとれる仕組み」これは、セルフサービスとなっていて、自宅で洗うのが大変な大型犬も利用できるんです。ペットと一緒に楽しめるのもいいですよね。ワン…ダフル。そして注目グルメ4店舗目、静岡初出店の「山の名水そば 富士の香」。蕎麦好きから支持を集める神奈川・藤沢市の人気店「信州そば 信玄」が手掛けています。（山の名水そば 富士の香 木戸 洋介 さん）「当店の駿河湾の恵み、『桜エビとしらすの紅白かき揚げせいろ』になります」（試食）（山の名水そば 富士の香 木戸 洋介 さん）「静岡にはおいしい食材がたくさんございますので、旬の海の幸、山の幸をたくさん集めて、蕎麦と一緒にお客様に楽しんでいただけるような…そんなお店にしたいです」