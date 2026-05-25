静岡･森町特産で強い甘みが人気のトウモロコシが収穫のシーズン迎え、販売初日のおととい23日には、朝6時の販売を前に200人が行列を作りました。森町の「遠州森 鈴木農園」では、おととい23日から特産のトウモロコシの収穫が始まりました。最も糖分を蓄えた状態で収穫するために、日の出前の朝4時半から作業が行われました。収穫されたのは、「甘々娘」という品種で、糖度は約20度と、メロンや柿に匹敵するほどの甘みが特長