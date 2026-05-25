静岡･森町特産で強い甘みが人気のトウモロコシが収穫のシーズン迎え、販売初日のおととい23日には、朝6時の販売を前に200人が行列を作りました。



森町の「遠州森 鈴木農園」では、おととい23日から特産のトウモロコシの収穫が始まりました。



最も糖分を蓄えた状態で収穫するために、日の出前の朝4時半から作業が行われました。収穫されたのは、「甘々娘」という品種で、糖度は約20度と、メロンや柿に匹敵するほどの甘みが特長です。2026年の出来は…。





（遠州森 鈴木農園 鈴木 弥 社長）「良いですね 色もばっちり完璧ですことしは。例年以上にことしはいい」Q.どのへんで感じる？「色とつや。完璧ですことしは」5月の昼と夜の寒暖差により、例年以上の甘さに仕上がったというトウモロコシの直売所には、販売開始を前に約200人が並んでいました。（客）Q.何時から並んだ？「きのう19時半。甘くておいしい。1年に1回は食べたいと思い来る」（客）Q.販売前の気持ちは？「うれしい。楽しみで早く味わいたい」販売初日が土曜日で、例年よりも訪れた人が多かったため、15分ほど早めた販売開始となりました。（遠州森 鈴木農園 鈴木 弥 社長）「みんな行くよ。令和8年スタート」（従業員）「おはようございます」販売が始まると、トウモロコシの入った袋を両手いっぱいに抱えて帰っていく人たちの姿が見られました。（客）「いただきます。すごくみずみずしくておいしいです。本当に甘みがあって食べやすい。朝4時半に起きて来た。来てよかった」販売初日に盛況ぶりを見せた「鈴木農園」、中東情勢の影響を聞くと…。（遠州森 鈴木農園 鈴木 弥 社長）「トウモロコシを入れる袋が値上がり、ない状態。2月に発注をかけていたので、ことし分は乗り切れると思う」Q.トウモロコシの値上げは？「ことしはしていない」Q.この状態続くと値上げへ？「値上げしないといけないかな。別の業界もそうだと思うが、まったくわからない」「鈴木農園」では、2026年、ビニール袋以外にも農業用のシートなどの資材は中東情勢が悪化する前に仕入れていたため、値上げの影響は少なかったものの、2027年は今の値段が維持できるかどうか、不透明だということです。