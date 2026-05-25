24日“国立競技場”で行われたエスパルス戦には今シーズンJ1で最多となる5万3000人あまりが集結サポーターに向けた特別な新幹線も運行しました！24日、午前10時の静岡駅には。（岩本アナウンサー）「静岡駅構内にいるんですがご覧ください！どこを見ても360度オレンジ！オレンジ！オレンジ！靴から頭の先までグッズを身につけたサポーターの皆さんが続々と集まっています。いやまだ1時間前で