トランプ大統領はイランとの協議について“合意内容の大部分が終わった”と明かしていますが、協議の進捗は…。一方、中東情勢の影響が長引く中、政府の説明に懐疑的な声も上がっています。中東情勢についてトランプ大統領は“合意内容の大部分について交渉が終わった”と明かし、交渉の進捗に注目が集まっています。トランプ氏は24日、SNSでイランとの戦闘終結に向けた協議について…。（アメリカトランプ大統領のSNS）『交渉は