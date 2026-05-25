ホワイトソックスの村上宗隆（26）がメジャーの本塁打王に向けて邁進中だ。現地時間16日のカブス戦では移籍後初の1試合2発を記録。本塁打17本でリーグのトップに立つ（20日時点、以下同）。その活躍で開幕前の見通しが大きく変わりそうだ。【写真】メジャーで進化する村上宗隆の打撃フォームを解剖ステップ幅の見直しで回転力不足を改善今季から海を渡った村上だが、ホワイトソックスは2024年に史上最悪の121敗を記録し、昨