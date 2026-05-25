これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越・中越・佐渡に濃霧注意報が発表されています。昼過ぎまで車を運転する際は、濃いキリによる視程障害にご注意ください。 ◆25日(月)これからの天気 高気圧に覆われて晴れるでしょう。洗濯日和となりそうです。 にわか雨もありませんので、昨日干せなかった洗濯物も一気に片づけられそうです。 降水確率は、各地とも夜にかけて20%以下と低くなっています。 ◆