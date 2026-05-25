これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越・中越・佐渡に濃霧注意報が発表されています。昼過ぎまで車を運転する際は、濃いキリによる視程障害にご注意ください。



◆25日(月)これからの天気

高気圧に覆われて晴れるでしょう。洗濯日和となりそうです。

にわか雨もありませんので、昨日干せなかった洗濯物も一気に片づけられそうです。



降水確率は、各地とも夜にかけて20%以下と低くなっています。



◆25日(月)の予想最高気温

最高気温は、22～27℃の予想です。

新潟市や上越市など沿岸部では昨日と同じか少し低い一方、内陸部では昨日より高いでしょう。



阿賀町では9℃も高くなる見込みです。平年並みから7月並みでしょう。