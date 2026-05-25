音楽ライブやスポーツ観戦など、目の前で繰り広げられるエンターテインメントの楽しさは格別ですよね！？これから梅雨の時期は、屋内で楽しめる「生」のエンターテインメントはいかがでしょうか？待望の再演が決定しました！舞台『罠』！！原作はフランスの劇作家”演劇界のヒッチコック”とも呼ばれるロベール・トマの作品。日本でもこれまで何度も舞台化されてきた人気の作品です。男女たった６人で繰り広げられる衝撃のサスペン