台所とは人を繋ぎ、家族を繋ぎ、命を繋ぐ場所――。その台所を単に心温まる美談の発生地として肯定しすぎないのが、原田ひ香著『＃台所のあるところ』の信用のおけるところだ。表題に＃（ハッシュタグ）がついているのは、本書が架空の深夜ドラマ『台所のあるところ』をリアルタイム視聴しながら思い思いの意見を書き込む人々を描いた連作集だから。第1話「ままならないキッチン、ままならない人生」の専業主婦〈飯盛敦子〉