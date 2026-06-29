大分・別府市で男子大学生2人が死傷したひき逃げ事件から4年となり、警察は新たな防犯カメラ映像を公開した。重要指名手配の容疑者の行方は分かっておらず、全国で情報提供を呼びかけている。新たな防犯カメラ映像公開大分・別府市のひき逃げ事件から、29日で4年を迎える。大分県警は新たな防犯カメラ映像を公開し、情報提供を呼びかけている。この事件は2022年、大分・別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され死傷