ドキュメンタリー映画『戦場0地点』9月4日よりTOHOシネマズ シャンテほか全国で順次公開 （C）2024 Dogwoofオリコンニュース

アカデミー賞監督チェルノフの新作『戦場0地点』が9月4日より全国公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アカデミー賞受賞のチェルノフ監督最新作『戦場0地点』の公開が決定した
  • 兵士のヘルメットカメラドローンで撮影した最前線の映像を収めた作品で
  • 9月4日よりTOHOシネマズ シャンテほか全国で順次公開される予定だ
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