三重県四日市市内の市道で27日朝、飲酒運転をしたとして会社員の男（19）と専門学校生の男（19）が道路交通法違反の疑いで逮捕されました。警察の調べによりますと、27日午前6時半頃、四日市市昌栄町の市道で会社員の男（19）が飲酒をして普通乗用車を運転したとして道路交通法違反の疑いで逮捕されました。その約20分後、専門学校生の男（19）が飲酒をして軽自動車を運転したとして、同じく道路交通法違反の疑いで逮捕されました