犬の下痢や嘔吐はなぜ起こる？考えられる主な原因 愛犬が下痢や嘔吐を引き起こすと、「どうしたのだろう？」「何か大きな病気なのでは……」と強い不安に襲われる飼い主さんは多くいると思います。 まずは、犬の下痢や嘔吐がどんな原因で起こるのか見てみましょう。 食べ過ぎ 食べ慣れていないものを食べた 消化しにくいものを食べた 強いストレス 強い疲労 異物誤飲 一時的な体調不良や病気