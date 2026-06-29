中国商務省は、日本の20の企業などを輸出規制リストに新たに加えたと発表しました。日本に対する規制を一段と厳しくした形です。中国商務省は29日、防衛研究所や三菱電機の関連会社など20の機関や企業を新たに輸出規制リストに加えたと発表しました。これらの企業などに対し軍民両用品の輸出を禁止するほか、海外の事業者が中国製の軍民両用品を輸出することも禁止するとしています。中国商務省の報道官は今回の措置について、「日