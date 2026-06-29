「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が29日、Xを更新。円安、物価高を止める方法について、私見をつづった。ひろゆき氏は、政府が、策定する経済財政運営の指針「骨太方針」に、物価高抑制を狙って追加利上げを志向する日銀をけん制する文言が明記する方針を固めたという趣旨のことを報じた、共同通信のネット記事を添付。「円安・物価高を止める方法は三つ」と書き出し「・政策金利を上げる→高市