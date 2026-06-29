ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２９日に放送され、この日放送される同局系音楽バラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜・後８時５５分）の収録現場の裏側を紹介した。今回の「テレビ×ミセス」には「ＴＨＥＴＩＭＥ，」から総合司会を務める安住紳一郎アナウンサー、江藤愛アナがゲスト出演。Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのメンバーらとさまざまなゲームにチャレンジした。収録終了後