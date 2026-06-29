２８日午後９時５５分頃、神戸市兵庫区福原町の風俗店で、店の関係者から「店内の一室で客の男性と従業員の女性が倒れている」と１１９番があった。２人は病院に救急搬送されたが、その後、死亡が確認された。兵庫県警兵庫署によると、２人はいずれも３０歳代とみられ、上半身に傷があり、室内からは刃物が見つかった。客の男性が利用時間を過ぎても一室から出てこず、別の従業員が部屋に行くと、２人が倒れていた。当時、部屋