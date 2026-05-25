本日5月25日（月）よる7時 日本テレビ系で放送（放送後からTVerにて無料配信を実施）の「有吉ゼミ」では、大人気企画「ジェシーの月曜大工」をお届け。今回ジェシーが向かったのは、リズムネタで話題のピン芸人・篠宮暁の自宅。現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らす篠宮一家。小学6年生のとのくんと4年生のゆのちゃんは子ども部屋がなく、普段はリビングで勉強しているという。しかし、斜めの壁が特徴的な特殊な間取りのため、スペ