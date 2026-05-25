本日5月25日（月）よる7時 日本テレビ系で放送（放送後からTVerにて無料配信を実施）の「有吉ゼミ」では、大人気企画「ジェシーの月曜大工」をお届け。

今回ジェシーが向かったのは、リズムネタで話題のピン芸人・篠宮暁の自宅。現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らす篠宮一家。小学6年生のとのくんと4年生のゆのちゃんは子ども部屋がなく、普段はリビングで勉強しているという。しかし、斜めの壁が特徴的な特殊な間取りのため、スペースがうまく使えず悩んでいた。

さらに奥様からは、「ロンハーマンみたいなカリフォルニア風の部屋にしたい」というオーダーも。ジェシーは、特殊な間取りを生かし“2人の子どもそれぞれが勉強に集中できる空間”と“オシャレなカリフォルニアスタイル”を両立させる超難題の大改造に挑む！

ジェシー自ら溶接して作り上げるラウンドテーブルや、ビンテージ感あふれる化粧梁など、プロ顔負けのDIY技術も続々登場。作業日数5日間、総作業時間40時間超。果たして、特殊な間取りのリビングはどのように生まれ変わるのか？完成した部屋を見た家族は、「帰るのが楽しみになる」と大感激！

■“秘密基地風”の勉強ブースに大変身！ジェシーの空間活用アイデアがさく裂

今回の依頼で最も難しかったのが、限られたリビング空間の中に、子どもたちそれぞれの勉強スペースを確保すること。ゆのちゃんからは「1人部屋が欲しい！」という強い希望が。そこでジェシーは、部屋の斜め壁に注目。数々の大胆なアイデアを思いつく。完成した個室風ブースを見たゆのちゃんは大喜び！ジェシーも「僕が一番好きな場所」と自信を見せる。

■受験勉強がはかどる！ジェシーのアイデア満載 巨大勉強カウンター＆マグネット壁をDIY

一方、中学受験を控えるとのくんからは“教材を広げられる広い机が欲しい”という要望が。そこでジェシーは、驚くほどのわずかなスペースを活用し、横幅2メートルの巨大勉強カウンターを制作。収納付きの引き出しや本棚も備え付け、さらに壁にはマグネットが付く特殊仕様を採用。テスト範囲のプリントやメモを貼れる便利な仕掛けに、篠宮も「めっちゃ便利！」と驚き。とのくんも「いちいち片付けなくて済む」と大満足の様子。

■ビンテージ感あふれる“カリフォルニア風リビング”も完成！

奥様たっての希望だった“カリフォルニア風リビング”作りにもジェシーのこだわりが。白い古木風の床に加え、天井はビンテージ感漂うデザインにチェンジ。さらに、格子状のテレビ台や、生活感を隠せる収納付きラウンドテーブルなど、オシャレで機能的な家具も続々完成！賃貸とは思えないほど大変身した空間に、家族全員が大感動！

■番組概要

出演

【教授】有吉弘行

【秘書】水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【ゼミ生】坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根 ほか

【ロケ出演】ジェシー（SixTONES）、篠宮暁、なすなかにし ほか

チーフプロデューサー 石村修司

プロデューサー 上田崇博、國谷茉莉、劉雅莎

企画・演出 橋本和明

制作協力 えすと 極東電視台 AX-ON

製作著作 日本テレビ

放送後からTVerにて無料配信を実施

公式サイト https://www.ntv.co.jp/arizemi/

Hulu https://www.hulu.jp/ariyoshi-seminar/

TVer https://tver.jp/series/srkch1ylfx

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