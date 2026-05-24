放送日時：2026年5月24日（日）22:00ゲスト：吉川ひなの私の中の、もうひとりのワタシ。：10代の私が癒やされている90年代に一世を風靡した吉川ひなのさんが、7年ぶりのテレビ出演。表舞台から距離をおいた休養期間、何をしていたのか？そして、3人の子どもを持つ母としての素顔。13歳で伊勢丹の広告モデルに抜擢されると、その美貌で一躍話題に。モデル・タレント・俳優と幅広く活躍する中で、歌手デビューをプロデュースした藤井