放送日時：2026年5月24日（日）22:00

ゲスト：吉川ひなの

私の中の、もうひとりのワタシ。：10代の私が癒やされている

90年代に一世を風靡した吉川ひなのさんが、7年ぶりのテレビ出演。

表舞台から距離をおいた休養期間、何をしていたのか？

そして、3人の子どもを持つ母としての素顔。

13歳で伊勢丹の広告モデルに抜擢されると、その美貌で一躍話題に。

モデル・タレント・俳優と幅広く活躍する中で、歌手デビューをプロデュースした藤井フミヤさんが全盛期の素顔を語ります。

「本当は好きじゃないのに仕事でそうしなきゃいけない」

「自分の人生を生きていない」と当時の葛藤を赤裸々に告白。

芸能界を離れた7年間、好きなことだけをして自分自身と向き合ったハワイ・沖縄生活について「人生のバランスを取っている最中」と語ります。

さらに、沖縄の自宅を初公開！行きつけのスーパーでの買い物や海での散歩の様子に密着。

3人の子どもに惜しみなく愛を注ぐ、“母・吉川ひなの“の姿が見えました。

「親子より友だち」と長女が語るほど仲の良い家族。

母の日に贈られた、子どもたちからのサプライズのメッセージに大号泣。

「あんなに辛かったからここからはいいことしかない」「いっぱいの愛をありがとう」

10代で抱えた苦悩と葛藤の先に見つけた、子どもたちとの幸せ。

愛を注ぎ、愛に包まれた吉川ひなのさんのもうひとりのワタシに迫りました。