吉川ひなの／10代の私が癒やされている
放送日時：2026年5月24日（日）22:00
ゲスト：吉川ひなの
私の中の、もうひとりのワタシ。：10代の私が癒やされている
90年代に一世を風靡した吉川ひなのさんが、7年ぶりのテレビ出演。
表舞台から距離をおいた休養期間、何をしていたのか？
そして、3人の子どもを持つ母としての素顔。
13歳で伊勢丹の広告モデルに抜擢されると、その美貌で一躍話題に。
モデル・タレント・俳優と幅広く活躍する中で、歌手デビューをプロデュースした藤井フミヤさんが全盛期の素顔を語ります。
「本当は好きじゃないのに仕事でそうしなきゃいけない」
「自分の人生を生きていない」と当時の葛藤を赤裸々に告白。
芸能界を離れた7年間、好きなことだけをして自分自身と向き合ったハワイ・沖縄生活について「人生のバランスを取っている最中」と語ります。
さらに、沖縄の自宅を初公開！行きつけのスーパーでの買い物や海での散歩の様子に密着。
3人の子どもに惜しみなく愛を注ぐ、“母・吉川ひなの“の姿が見えました。
「親子より友だち」と長女が語るほど仲の良い家族。
母の日に贈られた、子どもたちからのサプライズのメッセージに大号泣。
「あんなに辛かったからここからはいいことしかない」「いっぱいの愛をありがとう」
10代で抱えた苦悩と葛藤の先に見つけた、子どもたちとの幸せ。
愛を注ぎ、愛に包まれた吉川ひなのさんのもうひとりのワタシに迫りました。