テオスカーの逆転3ラン直後に回ってきた“役割”【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャース・大谷翔平投手が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打1四球1打点だった。試合中、珍しい“行動”をする場面がNHK-BS中継に映り込んでいた。ファンからは「下手よねw」とツッコミされる事態となっている。4回に先頭のフレディ・フリーマン内野手と