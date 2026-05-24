毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。5月24日（日）の放送は、唐沢寿明と行く千葉県富里市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！ “メシドラカー”に乗り込むと「毎回この車で行ってるの？いいじゃない」と唐沢。そこで満島真之介は「唐沢さんはクラシックカーが好きじゃないですか」と、