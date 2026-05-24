放送日時5月24日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生令和ロマン松井ケムリ先生 放送内容今回は、「クイズ！エトズ」“絵（画）と図”だけで楽しむ1時間！誰もがこどもの頃にやった絵描き歌を即興で挑戦！スタジオ大盛り上がりの“歌ってお絵描き”で朝日号泣？！今回もスクールメンバーのいろんな一面が見られます！名場面が続出！！