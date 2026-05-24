2014年、茨城県牛久市の入国者収容施設でカメルーン人男性のWさんが死亡した。糖尿病の治療中で苦しみを訴えていたにも関わらず、 彼の叫びは放置された。この事件をきっかけに公共訴訟に出会ったと語るのが、公共訴訟の支援に特化したウェブプラットフォームCALL4を運営する、丸山央里絵さんだ。 【画像】はじめての公共訴訟社会を動かす、私たちのツール 彼女曰く公共訴訟は、制度の是非だけではなく、