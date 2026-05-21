株式会社タムロンは、6月6日（土）に開催される西武鉄道のイベント「西武・電車フェスタ 2026 in 武蔵丘車両検修場」に出展。タムロンの交換レンズなどの貸し出しを行う。 会場内のタムロンブースでは、「レンズ無料貸出体験会」やタッチ＆トライを実施。持参した自身のカメラにタムロンレンズを装着し、会場内で試用できる。 貸出しは1回につき1本まで、時間は60分程度。なお、貸出を希望する際は、運転免許証やパ